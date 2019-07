Paola Barale, Raz Degan le ha spezzato il cuore: «Non volevo lasciarlo andare»

ROMA - Paola Barale ha rivelato che quando Raz Degan ha voluto interrompere la loro relazione, lei non voleva lasciarlo andare, ma alla fine ha dovuto accettare la dura realtà.

In una nuova intervista rilasciata nel programma 'Non disturbare' ha spiegato: «Il momento più difficile della mia vita è stato sicuramente quando è finita la relazione con il mio ultimo fidanzato. Io non volevo. Parlo di Raz Degan. Lasciare andare una persona che ami moltissimo, a cui vuoi molto bene, è molto difficile e credo che questo sia un grande atto di amore e di maturità. Perché se ami una persona la rispetti».

Quando la conduttrice Paola Perego le ha poi chiesto se avesse mai sentito il desiderio di maternità, la 52enne ha risposto che diventare mamma non è mai stato un suo bisogno. «Non ho la necessità di avere un figlio. Credo di non aver avuto bambini anche perché non ho mai avuto nessuno accanto che li volesse e che mi invogliasse. Anzi, a dire la verità quando ero sposata con Gianni Sperti, lui dei figli li voleva. Però io ero in un periodo pieno di impegni di lavoro. Un figlio penso che si faccia quando c'è una condizione stabile», ha fatto sapere.

Da qualche anno a questa parte la Barale ha infine imparato a passare molto tempo da sola in maniera serena. «Da un po' di anni a questa parte ho imparato a stare da sola. Prima ero sempre con qualcuno, mi faceva paura stare da sola», ha concluso.