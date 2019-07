Jimmy Ghione: «Sto sanando la cicatrice»

ROMA - Jimmy Ghione ha lasciato tutti a bocca aperta con le sue ultime dichiarazioni. L'inviato di 'Striscia la Notizia' ha infatti rivelato di non essere a conoscenza dei motivi che hanno portato alla fine del suo matrimonio.

In un'intervista rilasciata al settimanale 'Di Più' ha spiegato: «Non lo so nemmeno io perché è finito il mio matrimonio. Un giorno, senza preavviso, mia moglie (Tania Paganoni, con cui ha avuto anche due figli, ndr) mi ha detto: 'Per te non provo più quello che provavo prima'. Ed è finita. Sono stato male. Non capivo il perché. Soprattutto perché non avevo colpe: ero un buon marito e un padre eccellente. Nessuna ragione quindi, la situazione era quella e dovevo prenderne atto».

Il 55enne ha poi raccontato che la sua nuova compagna, l'attrice 36enne di origini russe Daria Baykalova, già vista nella fiction 'L'onore e il rispetto', sta curando le ferite del suo cuore. «Con la sua dolcezza Daria sta sanando la cicatrice che, irrimediabilmente, la fine del mio matrimonio mi ha lasciato addosso», ha detto il 55enne. «È passato il periodo della rabbia. Ora nella testa ho solo Daria: con lei ho ricominciato a vivere, ad amare e a sorridere tutti i giorni», ha poi concluso.