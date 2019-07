Britney Spears pubblica la sua dieta

LOS ANGELES - Britney Spears ha rivelato quale dieta segue e quali sono i suoi segreti per combattere i chili in eccesso. La cantante ha raccontato di essere spesso stressata, di avere l'asma e di soffrire di mal di testa e ha così pubblicato su Instagram una scheda che riporta con precisione ciò che mangia ogni giorno per mantenersi in forma e alleviare i suoi disturbi.

«Ho gli occhi deboli, soffro di stress, asma e ho spesso mal di testa. Questo schema mi ha aiutato davvero tanto con i miei problemi e soprattutto mi ha aiutata a perdere peso, funziona anche per i bambini», ha scritto la popstar in un post pubblicato sul suo profilo social. Nel documento condiviso da Britney si accenna anche a un rimedio per rimettersi in forma dopo una serata di bagordi, a base di mela, carota, barbabietola e limone.

La 37enne ha poi ammesso di aver cambiato alimentazione principalmente per aiutare la sua perdita di peso. «Ho appena perso quei due chili che volevo perdere, tutto questo grazie a quello che sto mangiando e a quello che ho escluso di nocivo dalla mia dieta», ha aggiunto. «Ho lavorato molto duramente per perdere peso in questi anni, anche il più piccolo risultato per me è un grande risultato. Non amo fare molto allentamento cardio, ma il mio corpo ha per fortuna una memoria muscolare», ha concluso.