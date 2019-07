Ed Sheeran vuole costruire una cucina in giardino

Ed Sheeran vuole costruire una cucina all'aperto nel giardino della sua casa di campagna. Il cantante 28enne ha richiesto alle autorità del Sufflok il permesso di realizzare un forno per la pizza, due barbecue, una grande area pranzo e di installare un frigorifero nella sua lussuosa proprietà nella contea inglese.

Secondo il 'The Sun', nei documenti inviati si leggono i seguenti dettagli del progetto: «La nuova cucina all'aperto sarà costruita con la stessa pietra utilizzata per il giardino. Ci saranno delle piante nuove. Ci sarà un piano di lavoro con lavello integrato e due barbecue. Sotto alla superficie di lavoro c'è un frigorifero con freezer e degli scaffali. La superficie sarà supportata da mattoncini rossi. Vicino al forno per la pizza ci sarà uno scaffale per aiutare nella preparazione. Ci saranno inoltre delle prese elettriche, anche sotto al mobile bar. Il forno sarà in mattoni e avrà un comignolo di un metro e 40 centimetri. Il diametro interno sarà di un metro, una grandezza che permette di cucinare tre pizze alla volta. La legna si può conservare direttamente sotto al forno stesso».