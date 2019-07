Monica Bellucci è single

PARIGI - È già arrivata al capolinea la storia d'amore tra Monica Bellucci e Nicolas Lefebvre. Ad annunciarlo è stata la stessa attrice durante un'intervista rilasciata al settimanale "F". «Nella storia con Nicolas sicuramente ci siamo fatti tanto bene a vicenda e quest'uomo mi ha insegnato tante cose. È una persona che ha una vera sensibilità artistica», ha raccontato Monica.

La 54enne ha poi spiegato che nonostante i due non siano più una coppia, tra loro rimane una grande stima e una profonda amicizia. «Lui è meraviglioso ma il nostro volo insieme prosegue d'ora in poi su un'altra pista che è quella di un'amicizia per la vita», ha aggiunto.

La Bellucci, che è stata legata allo scultore parigino per circa un anno, aveva ufficializzato la loro relazione solo lo scorso maggio durante il Festival di Cannes. In una precedente intervista Monica aveva affermato di stare attraversando un periodo sereno della sua vita e che la differenza d'età con Nicolas, circa 18 anni, non era assolutamente un problema.