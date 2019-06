Taylor Mega: «Sono ingrassata 3 chili, non riesco a dimagrire»

ROMA - Taylor Mega si è sfogata in alcune Instagram Stories pubblicate sul suo profilo social e ha rivelato di essere ingrassata 3 chili. «Mi sono rotta le pa**e di dover stare sempre attenta alla linea. È una battaglia persa. Anche se, ultimamente, mangio insalata, ingrasso sempre. Ragazze, tutte mi direte: 'Taylor, hai un fisico bellissimo, top'. Ma sono le posizioni che fanno tutto nelle foto. In realtà, sono ingrassata di 3 chili e non riesco a buttarli giù», ha fatto sapere la bionda influencer.

«Ho una fame ultimamente... Metto in bocca qualsiasi cosa. Vorrei strafogarmi, ogni giorno, pasta, carne, fritto. Ed, invece no», ha aggiunto l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi. La 25enne ha poi ammesso di avere grandi difficoltà a seguire un'adeguata alimentazione durante i mesi estivi e ha chiesto alcuni consigli alle sue follower. «Chi ha lo stesso mio problema? Perché, d'estate, invece di dimagrire, io ingrasso? Succede anche a voi? Questa Story non è fatta per attirare consensi, complimenti etc... Questa è semplicemente una Story che Taylor Mega vuole fare alle proprie Taylorine», ha continuato.

«Io non so il rapporto che le altre influencer hanno con il cibo ma io, comunque, ho sempre fame. Questo messaggio l'ho fatto per dirvi che non è tutto oro quello che luccica e che, anche io, guardo le foto delle altre ragazze e dico: 'Ca**o che fi*a quella, vorrei quel fisico'», ha infine aggiunto.