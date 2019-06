Cecilia e Ignazio parlano del sex toy: «Che male c'è? Ci divertiamo così»

MILANO - Qualche tempo fa in alcune Instagram Stories pubblicate sui loro profili social era comparso per caso anche un sex toy. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno quindi voluto spiegare che per loro possedere uno strumento di piacere di questo genere è assolutamente normale.

In un'intervista rilasciata al settimanale 'Chi' la sorella di Belen ha detto: «E quindi che male c'è? Quante coppie usano i vibratori e non lo dicono per pudore? Noi ci divertiamo, alimentiamo la fantasia, il desiderio e la goduria». A farle eco è stato poi Ignazio: «Non ci trovo nulla di anormale. Noi ci amiamo e ci divertiamo e se è un problema, ci dispiace per gli altri».

Nella chiacchierata con il magazine diretto da Alfonso Signorini la 29enne si è poi detta molto delusa dal fatto che nessuno le abbia offerto di lavorare in qualche programma tv che non sia il solito reality show. «Sono incaz*ata nera perché non capisco una cosa: in tv ci sono sempre o quasi gli stessi volti. Non dico di meritarmi chissà che cosa, però non posso essere sempre quella dei reality. Sono una ragazza solare, ho la simpatia dalla mia parte, fidatevi, bruttina non sono. Aspetto la mia opportunità perché so che arriverà. Ecco, chiamatelo sfogo, ma sono sincera come sempre», ha fatto sapere.