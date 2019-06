Belen incinta? Stefano conferma: «Ci stiamo lavorando»

MILANO - Stefano De Martino ha commentato per la prima volta i pettegolezzi, che negli ultimi tempi si sono fatti sempre più insistenti, su una possibile gravidanza della moglie Belen Rodriguez. Il ballerino in un'intervista rilasciata a 'Nuovo Tv' ha spiegato che la sua dolce metà non è ancora incinta, ma che presto la cicogna potrebbe spiccare il volo, visto che i "lavori" per dare un fratellino o una sorellina al piccolo Santiago sono iniziati. «Per il momento Belen e io non siamo incinti. Ci stiamo lavorando, anche se siamo piuttosto fatalisti: non amiamo fare programmi, preferiamo affidarci al destino», ha fatto sapere il 29enne campano.

De Martino, che da pochi mesi è tornato a fare coppia fissa con la Rodriguez, si è poi detto molto felice per il fatto che in molti abbiano manifestato grande gioia per la loro reunion. «In passato c'è sempre stato un certo accanimento nei nostri confronti, soprattutto da parte dei media. Questa volta sentire tanto affetto ci ha fatto piacere: siamo stati veramente abbracciati dalla gente», ha concluso.