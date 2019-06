Casey Affleck pazzo di Jennifer Garner: «È una donna incredibile»

LOS ANGELES - Casey Affleck ha affermato che l'ex cognata Jennifer Garner è una zia perfetta con i suoi figli, e ha anche elogiato il fratello Ben per aver rappresentato un modello da seguire. L'attore, che è padre di due ragazzi, Indiana, 15 anni, e Atticus, 11, ha tessuto le lodi dell'attrice, che è stata la moglie di suo fratello Ben Affleck.

Il 43enne ha detto che la Garner è da considerarsi un valore aggiunto per la famiglia Affleck. Ha spiegato: «Jennifer è fantastica, è una zia perfetta, è così premurosa, attenta e sensibile. Non dimentica mai un compleanno».

La star di "Manchester by the Sea" ha anche parlato molto bene del fratello maggiore, che secondo lui è un esempio da seguire per i suoi figli. «Ben è davvero eccezionale con loro, anche lui è lo zio perfetto che tutti vorrebbero avere, viene a casa, li porta in giro, ci gioca, fa qualsiasi cosa», ha raccontato l'attore.

Casey ha infine rivelato che gli piacerebbe vedere i propri figli uniti da un legame forte come quello che hanno lui e suo fratello. Durante un'intervista rilasciata alla rivista "US Weekly" ha detto: «Puoi dire ai tuoi figli cosa fare, ma loro non ti ascolteranno mai veramente, sono più propensi a seguire quello che tu gli mostri, e se glielo fai vedere, seguiranno il tuo esempio».