La maturità hot di Lory Del Santo

ROMA - Lory Del Santo ha rivelato un particolare "hot" del suo esame di maturità. L'attrice, oggi 60enne, ha raccontato che quel giorno non indossò la biancheria intima. Parlando in un'intervista rilasciata a 'Un Giorno da Pecora' ha detto: «La mia maturità? Me la ricordo perfettamente. Entrai nella mia classe ma non c'erano i banchi, che avevano spostato. C'erano tutti i professori che mi guardarono in modo strano, allora io uscii, un docente mi seguì e mi chiese: le serve una mano?».

«Era un commissario esterno, non lo conoscevo, chissà... Devo dire che quel giorno ero stratosferica: avevo un tacco 12, una tutina viola di lino molto leggero. E non avevo il reggiseno», ha continuato. Poi ha aggiunto che non aveva neanche il resto della lingerie: «Tanto c'era un doppio strato di lino in quelle parti del vestito».

Alla fine il suo esame andò molto bene. «Il massimo dei voti: non andavo molto bene a scuola ma alla maturità sono stata la più brava della classe», ha concluso.