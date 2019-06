Ludovica Valli: «Non voglio essere giudicata»

ROMA - Dopo aver posato per un nuovo shooting fotografico, Ludovica Valli ha risposto agli hater che l'hanno accusata di essere troppo magra e di non essere adatta a pubblicizzare determinati capi d'abbigliamento che mettono in risalto il suo fisico "troppo asciutto". «Riguardo ai mille commenti ricevuti sotto le foto del mio servizio fotografico stendo un velo pietoso. Al giorno d'oggi penso che su questo campo ci sia tanta ignoranza ed io se parlo è perché quello che sto dicendo so con certezza che posso dirlo e so per certo che è così», ha affermato l'ex protagonista di "Uomini e Donne" in un video pubblicato nelle sue Instagram Stories.

«Detto questo non mi interessa il parere di quelle persone che conducono uno stile di vita diverso dal mio. Non mi interessa proprio e non mi permetterei mai di giudicare il loro. Per questo vorrei che non si facesse su quello che faccio io della mia vita. Comunque va bene perché il mondo è bello perché è vario», ha aggiunto Ludovica.

La 22enne ha poi spiegato di seguire un'attenta alimentazione e di allenarsi in maniera molto intensa in palestra per riuscire a mantenersi in forma. «Io la mattina prima di pranzo vado in palestra perché le mattine se no non cominciano bene. E poi voi sapete che per avere a un certo tipo di peso e mantenerlo bisogna avere un'alimentazione corretta e bilanciata», ha concluso la Valli.