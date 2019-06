Il successo aveva trasformato Gwyneth Paltrow in una brutta persona

LOS ANGELES - Gwyneth Paltrow ha raccontato che all'apice della sua carriera era diventata proprio una brutta persona, o come si è autodefinita lei una «str***a», e ha detto di essere molto grata a suo padre che l'ha fatta tornare con i piedi per terra. L'attrice, che ha vinto un Oscar per il suo ruolo nel film del 1998 "Shakespeare in Love", ha ammesso che la fama raggiunta vent'anni fa l'aveva completamente cambiata e che è grata al genitore, Bruce, scomparso ormai qualche anno fa, che la fece rinsavire facendola tornare come prima.

«Quando sei cosciente di essere una persona famosa e vieni trattata come tale, sai che non vuoi essere una brutta persona, ma quando gli altri cominciano a fare le cose per te, non ti affrontano, non ti dicono la verità ma solo quello che vuoi sentirti dire, alla fine diventi una vera str***a», ha dichiarato la 46enne. «Sono diventata così dopo aver vinto l'Oscar. Ero una delle star più famose e potenti al mondo. Fortunatamente mio padre mi ha fatto ritornare con i piedi per terra», ha aggiunto Gwyneth.

«Ci sono tanti personaggi famosi che si estraniano dalla vita, non la vivono, sono imprigionati nella loro bolla di sapone e non rischiano nulla. Hanno così paura di mettersi a nudo e mostrare quello che sono. Io non voglio essere così. Voglio vivere a pieno la mia vita», ha concluso la Paltrow.