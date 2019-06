La confessione di Samanta Togni: «Ho avuto problemi con il cibo»

ROMA - Samanta Togni, ballerina professionista di "Ballando con le Stelle", ha rivelato che in passato ha sofferto di problemi alimentari proprio a causa del suo lavoro.



«Ho avuto problemi alimentari, che sono molto comuni nel mio mondo, perché abbiamo degli ideali di perfezione, di magrezza, eccessivi. Non ti mettevano sulla bilancia ma ti squadravano», ha dichiarato la 38enne originaria di Terni durante un'intervista rilasciata a "Vieni da me", programma condotto da Caterina Balivo su Raiuno.



«Le mie forme erano sempre 'troppo', quindi cercavo di dimagrire: a volte quando ci sono questi problemi ci sono delle richieste di attenzioni. La mia richiesta veniva da un momento familiare tra i miei genitori non positivo. Poi però è arrivato mio figlio e ho recuperato il rapporto con il cibo, con la vita», ha aggiunto la 38enne.



Samanta, che è mamma di Edoardo, 17 anni, nato dal matrimonio con l'ex marito Mirko, oggi è felicemente fidanzata con l'allenatore ed ex calciatore Christian Panucci.

«Noi stiamo insieme da due anni e mezzo. Ci siamo conosciuti a Ballando con le Stelle, ma non ballavamo insieme e lì non è successo nulla. Poi la vita me l'ha riproposto, ha allenato la Ternana che è la squadra di calcio della mia città. Samuel Peron, che era rimasto in contatto con lui, ha organizzato una cena a Terni e poi piano piano, col tempo, ci siamo conosciuti. Ora siamo inseparabili», ha concluso.