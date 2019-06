Emma Marrone, primo scatto dal set del suo debutto cinematografico 

ROMA - Gabriele Muccino ha pubblicato la prima foto di Emma Marrone sul set del film 'I Migliori Anni', che per la cantante salentina rappresenta il debutto cinematografico. Il regista romano ha condiviso lo scatto, in cui Emma appare sorridente accanto all'attore Claudio Santamaria mentre mangia durante una pausa tra un ciak e l'altro, sul suo profilo Instagram. La pellicola, che viene girata in questo periodo a Roma, vede protagonisti oltre a Emma e a Santamaria anche Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart e Nicoletta Romanoff.

A volere fortemente l'ex vincitrice di 'Amici' nel cast è stato proprio il regista 52enne, che solo qualche giorno fa ha spiegato: «Emma Marrone l'ho inseguita e convinta a fare dei provini perché fosse lei a convincermi che avevo ragione a volerla così fortemente come attrice».

Annunciando il suo debutto cinematografico Emma aveva invece raccontato di essere molto agitata. In un video pubblicato su Instagram aveva detto ai suoi fan: «Sto per vivere questa nuova avventura. Sono agitata, ma anche tanto entusiasta ed eccitata. Quando Gabriele Muccino me l'ha proposto pensavo fosse pazzo e forse un po' lo è... Ma ci voglio provare... voglio vivere fino in fondo tutte le opportunità che mi capiteranno in questa vita. Incrociate le dita per me...».