Andrea Delogu: «Mio marito mi ha tradita, ma non ho le prove»

ROMA - Andrea Delogu, ospite di "Belve", il programma condotto da Francesca Fagnani su Nove, ha detto di essere praticamente sicura che il marito Francesco Montanari l'abbia tradita, ma che non ha le prove. «Sono gelosa e sì io controllo il cellulare a mio marito, l'ho controllato ogni tanto per togliermi la soddisfazione, però voglio fidarmi», ha dichiarato la conduttrice durante l'intervista.

La 37enne, che ha sposato l'attore nel 2016 dopo un lungo fidanzamento, ha quindi dichiarato di essere abbastanza sicura di avere le "corna". «Io credo di avere le corna. Non ho le prove. Ho dei sentori e mezze prove che non si sono mai concluse. Sono abbastanza sicura che Francesco mi abbia tradito, sì, direi che sono quasi certa che mi abbia tradito», ha continuato.

La Delogu ha infine spiegato di aver deciso di soprassedere sul possibile tradimento perché non se la sente di buttare via un amore così importante come il loro per una scappatella di cui non può dirsi completamente certa. «Ho pensato: 'Io butto questo amore che per me è fondamentale, ma mio marito è proprio un pezzo di me'. Sarei disposta a buttarlo se avessi la certezza. Ho pensato: 'Lo lascio per che cosa? Per un dubbio?'. Ho quasi la certezza, ma non ho la sicurezza e quindi questa la lascio passare, però è un pensiero che rimane lì», ha concluso.