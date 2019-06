Laura Chiatti: «Soffro ancora di attacchi di panico»

ROMA - Laura Chiatti ha rivelato che alcuni anni fa aveva sofferto di attacchi di panico e che pensava di esserne guarita, fino a quando la patologia non è tornata a farsi sentire recentemente. L'attrice durante un'intervista rilasciata a "Vanity Fair" ha ripercorso alcuni dei momenti più intensi dell'ultimo anno che non è stato tra i più facili e felici per lei e la sua famiglia.

«L'anno scorso, sia mio marito Marco sia mia madre sono stati molto male. Adesso è tutto risolto, ma qualcosa si è comunque rotto: l'utopia per cui le cose brutte non accadono mai a te. Crescere, forse, vuol dire questo: non avere più nessuno che ti possa giurare che andrà tutto bene», ha dichiarato Laura.

La 36enne, che è mamma di due bambini, Enea, 4 anni, e Pablo, 3, nati proprio dal matrimonio con Bocci, ha poi raccontato che senza l'aiuto necessario non sarebbe riuscita a superare questi momenti difficili. «Anni fa ho sofferto di attacchi di panico, ero guarita e adesso sono tornati. È sbagliato pensare di potercela fare sempre senza farsi aiutare, un errore in cui noi donne cadiamo spesso», ha spiegato. «Lavoriamo, ci occupiamo della casa, della famiglia: un sovraccarico di responsabilità che può schiantarti fisicamente. I bambini danno tanto e tolgono tanto», ha concluso la Chiatti.