Brad Pitt passerà l'estate con i suoi figli

LOS ANGELES - Brad Pitt passerà i mesi estivi con i suoi figli in New Mexico. L'attore 44enne non ha avuto la possibilità di trascorrere molto tempo con i suoi ragazzi, Maddox, 17 anni, Pax, 15, Zahara, 14, Shiloh, 13, e i gemellini di 10 anni Knox e Vivienne, da quando si sono trasferiti temporaneamente nel Sud Ovest per stare insieme alla madre Angelina Jolie, impegnata con le riprese del suo nuovo film, 'Those Who Wish Me Dead'. Brad ha così modificato la sua agenda in modo da poter stare insieme ai figli nelle prossime settimane, mentre la mamma è impegnata per lavoro.

Una fonte ha detto a 'Entertainment Tonight' che i ragazzi sono volati già qualche volta a Los Angeles da quando si sono trasferiti in New Mexico e che quando sono in California fanno sempre visita al padre. Ma Pitt ha comunque deciso di stare con loro in New Mexico per un po' di giorni durante i prossimi mesi. L'insider ha spiegato: «Va tutto bene. I ragazzi sono felici, il che fa felici anche Brad e Angelina. Non ci sono più i conflitti pesanti tra i due ex dietro le quinte».

Solo pochi mesi fa Pitt e la Jolie, che si sono lasciati nel settembre del 2016 dopo 12 anni di relazione, sono stati dichiarati ufficialmente single da un giudice, il che significa che non sono più legalmente marito e moglie, sebbene debbano ancora finalizzare i termini del loro divorzio.