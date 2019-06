Lady Gaga conferma l'annullamento del matrimonio 

NEW YORK - Lady Gaga ha confermato che il suo matrimonio è stato annullato. La star americana aveva fatto capire che la sua relazione con il promesso sposo Christian Carino era giunta al termine quando si era presentata lo scorso febbraio da sola sul red carpet della notte degli Oscar e senza neanche l'anello di fidanzamento al dito, e adesso ha confermato per la prima volta quello che tutti pensavano da tempo.

Durante un concerto a Las Vegas la scorsa domenica, Gaga prima di esibirsi con la cover del brano di Ella Fitzgerald 'Someone to Watch Over Me', che parla della ricerca dell'amore vero, ha detto: «L'ultima volta che ho cantato questa canzone avevo un anello al dito, quindi questa volta sarà molto diverso».

Lo scorso inverno un beninformato aveva spiegato che la notizia della rottura tra Gaga e Carino non aveva affatto colto di sorpresa gli amici della pop star. «I suoi amici sapevano che non sarebbero durati molto a lungo. Christian era molto più preso da lei di quanto lei non fosse interessata a lui», aveva raccontato la fonte.