Giorgio Mastrota: «Non conduco da 20 anni, sono felice così»

ROMA - Giorgio Mastrota, ospite di Caterina Balivo a "Vieni da me", ha raccontato che sono ben vent'anni che non ha un programma televisivo tutto suo, ma che nonostante questo è ugualmente soddisfatto della sua carriera fatta per lo più di televendite.

Il 55enne ha però ammesso che semmai dovesse tornare a presentare una trasmissione gli piacerebbe prendere il timone del programma "Linea Bianca" di Raiuno, attualmente condotto dal collega Massimiliano Ossini. «Sono vent'anni che non faccio niente. Però essendo in tv tutti i giorni con i miei amati materassi e con tanti altri miei amati prodotti, io ho questa permanenza continua che mi tiene in vita», ha affermato il conduttore durante l'intervista nel salotto pomeridiano di Raiuno.

«Le televendite non mi hanno permesso solo di rimanere sul piccolo schermo ma anche di avere quattro figli. Non penso solo ai soldi, ma ho i figli, e ora anche un nipotino. Spero ci siano altri vent'anni senza programmi ma con i materassi», ha aggiunto con un pizzico di ironia Mastrota.

Giorgio, che l'anno prossimo sposerà la compagna Floribeth e si trasferirà a vivere con lei e i loro figli in montagna, ha spiegato che non cambierebbe nulla della sua vita. «Io sto bene così, mi vanno bene i materassi. Ora vado pure a vivere in montagna con la mia famiglia. Sono felice così», ha aggiunto.

L'ex marito di Natalia Estrada saprebbe però dove guardare se potesse scegliere di fare qualcosa di diverso in tv. «Una cosa che mi piacerebbe fare è un programma di giochi, un quiz. Una volta Gerry Scotti mi disse: 'Se non ci fossi stato io tu avresti fatto un sacco di cose'. Un po' è vero però... mi piacerebbe anche condurre un programma come quello di Ossini, Linea Bianca, se fosse possibile ruberei il posto a lui. Una trasmissione che non condurrei mai è invece Mezzogiorno in Famiglia», ha concluso.