Kendall Jenner allergica alle relazioni? «Vuole godersi la vita da single»

LOS ANGELES - Kendall Jenner, che dopo più di un anno ha interrotto da poco la relazione con Ben Simmons, si sta godendo la vita da single. La star di "Keeping Up with the Kardashians" sembra non avere nessuna intenzione di legarsi sentimentalmente a un altro uomo, almeno per il momento.

Una fonte vicina alla 23enne ha detto a "Us Weekly": «Kendall si sta godendo la vita da single e pochi giorni fa al Festival di Cannes si è divertita moltissimo. Ha fatto amicizia con persone nuove, è stata insieme ad alcuni amici e ha preso parte a diversi eventi. Non è mai apparsa turbata dalla fine della sua storia d'amore con il giocatore di football».

Già qualche tempo fa alcune persone vicine a Kendall avevano raccontato che i rapporti tra lei e Ben si erano molto raffreddati, tanto che la rottura non ha colto nessuno di sorpresa. L'insider ha aggiunto: «Era da tempo che il rapporto tra i due non andava, si sono lasciati ma non è stato un fulmine a ciel sereno. La loro relazione è arrivata al capolinea lentamente. Ora lei si prende cura di sé stessa, pensa agli amici e a divertirsi».



La stessa Kendall ha recentemente spiegato di avere difficoltà a prendere sul serio i suoi rapporti sentimentali. «Sono molto giovane e sono in una fase in cui non so quanto possano durare le mie relazioni. Non voglio nulla che mi vincoli, almeno per ora», ha fatto sapere.