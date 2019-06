Carolyn Smith: «Rimpiango di non aver avuto figli»

ROMA - Carolyn Smith ha rivelato che Ernestino Michielotto prima di diventare suo marito era un suo allievo di ballo. L'ex ballerina, ospite di Caterina Balivo a "Vieni da me", ha parlato della sua bellissima storia d'amore che dura ormai da più di 30 anni, rivelando l'unico rimpianto della sua vita. «Ero sposata con un altro ballerino e mi stavo separando, ma non riuscivo a capire i documenti scritti in italiano. Ho chiesto così a un allievo di aiutarmi perché non volevo firmare senza capire. Quell'allievo oggi è mio marito», ha spiegato Carolyn durante l'intervista rilasciata nel programma di Raiuno.

«Amo molto mio marito e so di poter contare su di lui in ogni momento. Ci stuzzichiamo ma stiamo troppo bene insieme, lui è un uomo sempre presente», ha aggiunto la giudice di "Ballando con le Stelle". La Smith ha poi raccontato un simpatico aneddoto risalente ormai a qualche anno fa. «Quando Milly mi fece chiamare per propormi il ruolo di giudice nel programma, riattaccai e li mandai a quel paese. Poco dopo richiamarono e allora capii che non era uno scherzo. Mia suocera mi spingeva ad andare in tv, voleva vantarsi con le sue amiche del paese. Ormai sono undici edizioni che sto lì», ha affermato tra le risate.

La 58enne ha infine rivelato di essere molto soddisfatta del suo percorso professionale, ma di avere un solo grande rimpianto, quello di non aver avuto figli. «Non ho avuto figli, che è una cosa che ho sempre desiderato tantissimo. Per fortuna ho la danza che è mia amica, è nel mio dna», ha concluso.