Heather Parisi - Lorella Cuccarini, ecco spiegata la loro rivalità

ROMA - Pippo Baudo ha rivelato come è nata la rivalità tra Heather Parisi e Lorella Cuccarini. Lo storico conduttore tv durante un'intervista rilasciata al settimanale "Tv Sorrisi e Canzoni" ha spiegato: «Heather non mi ha perdonato la proposta di far coppia con Lorella».

Pippo ha quindi raccontato il suo primo incontro con la showgirl italo-americana, avvenuto in Calabria alla fine degli anni '70. «Era in vacanza dai suoi parenti in Calabria e la vidi. Era un po' grassottella ma bravissima», ha affermato l'82enne.

Baudo ha così ricordato quando propose a Heather di lavorare insieme alla collega romana nel programma Rai "Fantastico". «Quando le proposi di lavorare con Lorella mi rispose: 'Ma io sono la Parisi e non posso esibirmi con questa ballineretta'», ha confidato.

«È iniziata da lì la loro rivalità e io non ho potuto farci niente», ha aggiunto.

La faida tra le due ex ballerine dura ormai da tantissimi anni e nel corso del tempo nulla è riuscito a stemperare l'acredine. L'ultima polemica tra le due risale allo scorso gennaio, quando la Parisi ha accusato la Cuccarini di essere una "ballerina sovranista" e quest'ultima le ha risposto per le rime via social, ricevendo anche un Tapiro d'Oro da "Striscia la Notizia".