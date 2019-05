Emilia Clarke ha paura che Beyoncé la odi

LOS ANGELES - Emilia Clarke, l'attrice che interpreta Daenerys Targaryen ne "Il Trono di Spade", ha raccontato che quando ha incontrato il suo idolo Beyoncé ha pensato che quest'ultima l'avrebbe odiata dopo l'ultima stagione del telefilm.

Emilia Clarke ha raccontato di aver avuto paura che la sua cantante preferita, Beyoncé, dopo aver visto che il personaggio da lei interpretato ne "Il Trono di Spade", Daenerys Targaryen, nell'ultima stagione della serie tv si trasforma da paladina della giustizia a cattiva, potesse odiarla. L'attrice, che si è trovata faccia a faccia con il suo idolo a un after party durante la scorsa notte degli Oscar, è stata fermata dalla cantante che l'ha elogiata per il suo ruolo nello show della HBO.

Durante un'intervista rilasciata al magazine "The New Yorker" Emilia ha raccontato: «Ricordo di aver visto Beyoncé venire da me, era bellissima, un angelo, e mentre si avvicinava non riuscivo a controllare la mia emozione. Una volta che è arrivata davanti a me, mi ha detto: 'Oh mio dio, è fantastico poter fare la tua conoscenza! È davvero grandioso». «Non riuscivo a crederci, stavo per mettermi a piangere. Vedevo la mia immagine riflessa nei suoi occhi e ho pensato: cavolo, è una mia fan. Mi sta guardando come un coniglio davanti ai fari di un'auto», ha aggiunto.

«In quel momento volevo solo dirle: 'Per favore non odiarmi, rimani ancora una mia fan anche se il mio personaggio famoso poi si trasforma in un mostro di distruzione senza cuore. So che arriverai a odiarmi dopo la fine dell'ottava stagione», ha infine concluso con un pizzico di ironia Emilia.