Vladimir Luxuria e il suo coming out: «Mi sentivo in colpa»

ROMA - Vladimir Luxuria è tornata a parlare di quando rivelò ai suoi genitori di essere omosessuale. L'ex parlamentare, che attualmente si trova all'interno della casa del "Grande Fratello" come ospite speciale durante un confronto con gli altri inquilini dell'appartamento più spiato d'Italia, ha ricordato alcuni dei momenti più intensi della sua adolescenza.

«Un pomeriggio ero su una panchina di una piazza della mia città, passarono mio padre con un suo amico. L'uomo guardandomi disse 'guarda quel ricch...e'. Mio padre ha girato lo sguardo e quel ricch...e ero io. C'è stato un momento di silenzio ed entrambi eravamo congelati. Poi sapevo che dovevo tornare a casa e affrontare tutto», ha raccontato Vladimir.

La 53enne ha poi confidato di essersi sentita spesso in colpa verso i suoi genitori e di aver addirittura pensato più volte al suicidio. «A casa, sentii che in cucina i miei litigavano, incolpandosi l'uno con l'altra. Io mi sentivo responsabile dell'infelicità di coloro che mi avevano messo al mondo. Responsabile di aver reso infelici i genitori che mi avevano cresciuto, dato da mangiare. Ma non sapevo cosa fare, la mia era una cosa profonda», ha aggiunto. «I miei genitori all'inizio non l'hanno presa bene e in qualche modo li capisco. Ho pensato di farla finita ma fortunatamente ho avuto le sorelle e le amiche dalla mia parte, mi hanno sempre aiutata», ha concluso.