Bassi risponde alle accuse: «Ho sfidato Manuela proprio perché è una mia amica»

ROMA - Ettore Bassi, ospite di Caterina Balivo a "Vieni da me", ha risposto alle critiche di Manuela Arcuri, che la settimana scorsa nella trasmissione pomeridiana di Raiuno aveva dichiarato di essere rimasta delusa proprio dal comportamento di Ettore.

L'attrice, infatti, è stata mandata da Bassi a rischio eliminazione durante l'ultima puntata di "Ballando con le Stelle", programma nel quale entrambi sono tuttora concorrenti. «È vero che io ho detto che con Manuela ho lavorato per anni e siamo legati da una lunga amicizia. Io l'ho scelta per andare in sfida proprio perché è una mia amica», ha affermato il 49enne. «È un diverso punto di vista di vedere la cosa. Io non la chiamerei sfida ma incontro che ci vedrà protagonisti nella prossima puntata dello show», ha spiegato.

Ettore ha poi ribadito di essere molto legato all'Arcuri e di aver fatto il suo nome perché pensa che insieme possano regalare un bello spettacolo al pubblico. «Con Manuela c'è un affetto enorme ma in questo contesto non abbiamo avuto modo di poter condividere insieme molte cose e per questo ho pensato che la sfida potesse essere un punto di incontro per noi», ha aggiunto.

«Avrei potuto sfidare qualcun altro ma non sarebbe stata la stessa cosa. Ormai siamo qui e non avrebbe avuto senso almeno per me fare un altro nome al di fuori del suo. Volevo davvero condividere un momento importante con lei. Non è la vittoria ma è un percorso quello che stiamo facendo e si deve giocare a prescindere da chi tu abbia davanti», ha concluso.