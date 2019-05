Pamela Prati è in guerra totale con le sue agenti

ROMA - Fino qualche giorno fa erano grandi amiche e socie, oggi Pamela Prati e le sue due ex agenti, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, si sono definitivamente allontanate e si stanno facendo la guerra. Dopo che il castello di carta del finto matrimonio della showgirl 60enne è crollato, anche grazie alla confessione della stessa Michelazzo, tra le tre è in corso una gara a chi riesce a dissociarsi più velocemente da quanto accaduto, gettando la responsabilità sulle altre.

Dopo l'intervista registrata da Eliana Michelazzo con Barbara D'Urso, che andrà in onda stasera a 'Live', adesso è la volta di Pamela Prati, che si è dimessa dalla carica di direttrice dell'Aicos Management, l'agenzia di proprietà proprio della Michelazzo.

L'avvocato dell'ex primadonna del Bagaglino ha fatto sapere con una lettera: «Con la presente nota si informa che, la scrivente Avv. Irene della Rocca, in qualità di legale di fiducia della Sig.ra Pamela Prati, ha provveduto a risolvere il contratto tra la stessa e l'agenzia Aicos Management Group di Michelazzo Eliana. Il rapporto si intende risolto anche in merito alla carica onorifica di direttrice della stessa Aicos Management assunto dalla Sig. ra Prati. Per quanto premesso, da oggi in avanti, la mia assistita non ha più nulla a che fare con la società Aicos Management Group di Michelazzo Eliana». Insomma, sembra proprio che stiano volando gli stracci...