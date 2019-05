Rosa Perrotta, paura in gravidanza: «Temo non sarò una brava madre»

ROMA - Rosa Perrotta, che è all'ottavo mese di gravidanza, si è lasciata andare a un lungo sfogo sul suo profilo Instagram e ha rivelato di aver paura di non essere una brava madre. L'ex protagonista di Uomini e Donne è in attesa del suo primo figlio, frutto dall'amore con il compagno Pietro Tartaglione, che ha conosciuto proprio all'interno del programma di Canale5. «Ho paura. È la prima volta che lo dico a me stessa e forse anche a voi. Chi è abituato a lottare sempre, chi è abituato a badare alle paure degli altri, non accetta di aver paura. E invece oggi mi confesso di aver paura», ha scritto Rosa accanto ad una foto che la ritrae seduta mentre osserva l'orizzonte.

«Ho paura di te, così piccolo ma così grande. Ho paura di non farcela, di non essere all'altezza, ho paura di cambiare, ho paura di sbagliare», ha aggiunto la 30enne nel post. La Perrotta, che darà alla luce un maschietto alla fine di giugno, rivolgendosi direttamente al bambino che porta in grembo, gli ha chiesto scusa se un domani non dovesse rivelarsi una mamma perfetta. «Ho paura che tu possa non essere felice. Ho paura che tu possa esser troppo uguale a me. Oggi ho paura di quello che potrò darti e di quello che non potrò darti. E devo vederti presto, e devo conoscerti presto. Perché forse tu sarai la mia salvezza», ha concluso Rosa.