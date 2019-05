Kim Kardashian pazza per la messa domenicale del marito

LOS ANGELES - Kim Kardashian è davvero pazza per l'ormai tradizionale messa domenicale del marito e ha fatto sapere che l'ultima funzione ufficiata da Kanye West è stata "magica" nonostante la pioggia.

La reality star ha spiegato che l'ultima cerimonia condotta dal marito ha dovuto tenersi al chiuso a causa di un improvviso acquazzone, ma che nonostante questo tutto è stato "perfetto". In una Instagram Story ha raccontato: «La pioggia ci ha costretto a stare all'interno, ma è stato magico. Nessun microfono, nessuna band, nessuna cassa, ma è stato davvero perfetto. Oggi nessuno è riuscito a non piangere. Il coro ha cantato la canzone di Sia 'Elastic Heart' e ha cambiato le parole per renderla gospel».

La coppia solo lo scorso venerdì ha dato il benvenuto al mondo al suo quarto figlio, nato grazie alla maternità surrogata, e qualche ora dopo il lieto evento ha rivelato che il nome del piccolo è Psalm. E Kanye nonostante il trambusto in famiglia per il nuovo arrivato non ha comunque voluto mancare l'appuntamento domenicale con la funzione religiosa, che si svolge regolarmente sulle colline vicino Los Angeles.