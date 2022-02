Brian Cox e il fascino di Brad Pitt: «Bellissimo»

LOS ANGELES - «Sono etero, ma guardare Brad Pitt sul set di "Troy" è stato strabiliante... bellissimo».

Lo ha dichiarato l'attore britannico Brian Cox durante un'intervista con Vanity Fair, ripercorrendo tra i suoi ruoli più importanti quello di Agamennone in "Troy" (2004), diretto da Wolfgang Peterson. Ruolo, l'unico, che Cox ha lottato per ottenere: «Ho sempre lasciato che le cose succedessero, non ho mai inseguito nulla. Eccetto la parte di Agamennone in "Troy", sapevo che era disponibile e sapevo di essere perfetto per il ruolo, quindi sono volato a Londra per incontrare Wolfgang Peterson».

Sul cast, visto che interpretava Achille, Cox ha potuto vedere Brad Pitt: uno spettacolo che lo ha lasciato a blocca aperta. «Ricordo che ad un certo punto ero sbalordito da Brad. Non era mai stato in costumi come quello... è arrivato sul set e la mia mascella era a terra perché era così straordinariamente bello. Io sono etero ma ho pensato: "Wow, mio Dio! Questo ragazzo è stupefacente"».

L'attore ha ricordato di aver pensato: «Che possibilità ha uno sullo schermo contro questo bellissimo, bellissimo uomo?»

Oltre a Pitt, comunque, il cast intero «era fantastico» ha ribadito Cox. Comprendeva tra gli altri, Eric Bana, Orlando Bloom, Diane Kruger, e Peter O'Toole.