Alla Flamingo sono pronti a svelare le carte

BELLINZONA - La data da segnare in agenda è quella di martedì 27 ottobre. Alle 18, presso la Sala Castelgrande a Bellinzona, vi sarà l'abituale presentazione al pubblico delle opere pubblicate dalla casa editrice Flamingo. Una casa editrice particolare, che mira a scovare nuovi talenti, ma che cerca anche di dare una possibilità a persone che nella vita hanno affrontato situazioni difficili. Ne è orgoglioso Orlando Del Don, psichiatra e fondatore del progetto.

La casa Editrice Flamingo è sul territorio ormai da diversi anni. Qual è la sua missione?

«Ritagliarsi nel mondo dell’editoria uno spazio “gratuito”. Uno spazio in cui un talento non debba passare attraverso il filo spinato del pagamento per emergere».

Avete anche un importante ruolo sociale. Possiamo evidenziarlo?

«Il nostro impegno sociale è proprio intrinseco a questa gratuità. Offriamo occasioni a chi altrimenti, forse, non ne avrebbe. Per mancanza di “conoscenze” nell’ambiente dell’editoria o perché un investimento economico in tal senso sarebbe insostenibile. Poter essere pubblicati senza questi vincoli ci sembra un importante traguardo sociale e culturale che vale la pena sostenere e difendere.

In un mondo editoriale pieno di grandi nomi e di continue novità, come riuscite a farvi spazio?

«Non ci interessa questo tipo di concorrenza. La nostra visione va oltre l’ostacolo del farsi spazio tra un libro edito da grandi case editrici e l’altro. Il nostro, quello della Flamingo (fenicottero, appunto) è un volo che tende a orizzonti più ideali, verso un futuro in cui chi ha qualcosa da raccontare e lo sa fare non dovrà preoccuparsi di questioni meramente economiche che, a parer nostro, dovrebbero rimanere separate da questo genere di questioni.

Quali sono le novità di quest'anno?

«Le pubblicazioni di quest’anno sono frutto di un’ottima sinergia tra noi e i nostri autori. Siamo fieri di annoverare titoli di giovanissimi emergenti accanto a quelli di autori affermati. È per noi un segnale che ci incoraggia a continuare in questa direzione, seguendo i princìpi che da sempre ci contraddistinguono».