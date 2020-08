Lo zoo di "Tiger King" chiude e diventa un set cinematografico.

WYNNEWOOD - Il Greater Wynnewood Exotic Animal Park di Wynnewood, in Oklahoma, chiude e cambia destinazione d'uso.

Lo zoo, diventato famoso grazie alla serie di Netflix "Tiger King", ha chiuso i battenti «con effetto immediato», ha spiegato su Facebook Jeff Lowe, l'attuale proprietario che è subentrato a Joseph Allen Maldonado-Passage, più noto come Joe Exotic e attualmente in carcere dove sta scontando una condanna a 22 anni per aver commissionato l'omicidio di Carole Baskin.

Lowe ha spiegato che il «nuovo parco sarà, almeno per l'immediato futuro, un set cinematografico riservato ai contenuti televisivi legati a "Tiger King" per servizi via cavo e streaming». Il gestore della struttura ha riferito di aver rinunciato volontariamente alla licenza (aggiungendo però di aver ricevuto una sospensione di tre settimane). Il Dipartimento dell'agricoltura degli Stati Uniti ha rilevato «molteplici violazioni del benessere degli animali» nel parco, al momento della più recente ispezione, e un giudice aveva stabilito che la proprietà dei felini passasse a Baskin.