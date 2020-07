Covid Reporter: cronache di un incubo

LUGANO - Come una specie di terapia. Per buttare fuori quelle cose terribili che, da cronista, è stato costretto a vedere. Nasce così Covid Reporter (Edizioni Ulivo, Balerna), l'ultimo libro di Andrea Bertagni. Classe 1978, giornalista e scrittore di Lugano, Bertagni si è già distinto più volte per la sua capacità di affrontare più generi letterari. Dal giallo al fantascientifico, passando per lo storico.



Covid Reporter, tuttavia, è qualcosa di diverso. Un condensato di 72 pagine in cui l'autore racconta sostanzialmente quanto ha vissuto durante le durissime settimane del lockdown. «È un libro che per me ha un significato particolare – ammette –. Il periodo della fase 1 in Ticino è stato eccezionale, ha cambiato profondamente le nostre vite. Mentre gli altri stavano chiusi in casa, io sono uscito sul terreno, per lavoro, e ho potuto toccare con mano gli effetti che il nuovo coronavirus ha avuto sulla popolazione della Svizzera italiana. Io stesso provavo sentimenti forti, mi sembrava di vivere sotto una cappa soffocante. Questo libro corrisponde a un bisogno di esprimere quanto avevo visto e sentito. Guardandomi allo specchio, verso maggio, mi sono reso conto che avevo qualcosa da raccontare, da trasmettere, al di là dei reportage giornalistici che avevo realizzato».

Andrea Bertagni