«Se deve esserci un insetto dedicato a Lady Gaga, allora è uno di questi»

CHAMPAIGN - Un nuovo insetto scoperto da un giovane dottorando dell’Università dell’Illinois è stato ribattezzato in onore di Lady Gaga. Il “Kaikaia gaga” appartiene alla famiglia dei Membracidi, una tipologia di insetti caratterizzata dalla spettacolarità delle loro forme e dei colori.

«Se deve esserci un insetto dedicato a Lady Gaga, allora deve essere uno di questi, perché hanno delle corna pazzesche e uno stile stravagante», ha dichiarato all’Illinois News Bureau Brendan Morris, autore della scoperta. L’insetto è originario del Nicaragua e rappresenta un nuovo genere della sua famiglia.

La scelta di usare il nome della cantante, a sua volta divenuta famosa anche per il suo stile eccentrico, è stata guidata dalla volontà di catturare l’attenzione del pubblico su un tipo di insetto così poco conosciuto. «Ho una passione per forme e colori bizzarri» ha dichiarato il giovane entomologo, assolutamente stupito dalla grande diversità riscontrata all’interno di un gruppo di insetti vecchio di 40 milioni di anni. «Direi che una situazione del genere non si trova in alcuna altra famiglia di insetti».