Oreo e Chiara Ferragni si uniscono

MILANO - Oreo e Chiara Ferragni uniscono le forze per la nascita di una versione limited edition dedicata alla fashion blogger e imprenditrice.

Spieghiamo subito: i biscotti saranno uguali ai normali Oreo Double, perché la novità non è nel gusto ma nella confezione. Sul pacchetto campeggerà infatti l'eyelike, l'immagine che contraddistingue l'ultima collezione firmata Ferragni.

Per evitare d'incappare nuovamente in una bufera social come quella della sua acqua (in vendita al prezzo di 8 euro) Ferragni ha spiegato che i biscotti saranno venduti allo stesso prezzo di quelli standard. Dovrebbero arrivare nei supermarket in questi giorni.

Ferragni spiega su Instagram che c'è pure un concorso che permette di vincere capi firmati della sua collezione.