Il nuovo Jurassic World ha finalmente un titolo

LOS ANGELES - Ciak, si gira. Il terzo capitolo della saga di Jurassic World è ufficialmente entrato in produzione in questi giorni. Ad annunciarlo è stato lo stesso regista Colin Trevorrow - già in cabina di regia nel 2015 per il primo episodio - che ha pubblicato uno scatto dell’assicella durante il primo giorno sul set, rivelando pure il titolo del nuovo film.

Il lungometraggio, che uscirà nelle sale nel mese di giugno del 2021, si chiamerà Jurassic World: Dominion. Un titolo enigmatico che però Chris Pratt ha voluto “spiegare” con un tweet, affidandosi alla definizione letterale del termine. «L’uomo che tenta di imporre il proprio dominio sulla terra»; un concetto che è un po’ la spina dorsale dell’intero franchise.

E il richiamo con i precedenti della saga “giurassica” trova conferma anche nel fatto che nel terzo Jurassic World saranno presenti tutti i protagonisti dei film precedenti. Come le loro storie si intrecceranno con quelle di Owen Grady e Claire Dearing al momento non è però dato saperlo.