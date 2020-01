Visory Records Suisse, musica oltre i confini

LUGANO - Un nuovo attore è attivo nella scena musicale ticinese: è la Visory Records Suisse. Nata come consorella rossocrociata di Visory Records, attiva in Italia, si sta concentrando sullo scovare giovani talenti e lanciarli in Ticino, ma anche nel resto della Svizzera. Ne abbiamo parlato con Alessandro Saiani, il responsabile di questo progetto.

Come è nata l'idea di Visory Records Suisse?

«In breve: due anni fa abbiamo fatto ripartire una casa di edizioni fondata da Filippo Giani, la Right Time Editions. Sono nate alcune produzioni, abbiamo fatto uscire un paio di singoli di un ragazzo che si chiama Soliloquio. Da lì ho cercato altri artisti e con Morgan ICS, che ha fatto secondo a X Factor nel 2012, abbiamo fatto le selezioni di Sanremo Giovani nel 2018 e siamo arrivati fino alla top 60 a Roma. Non siamo entrati nei 24 finalisti di Sanremo Giovani, ma lì ho conosciuto Giovanni Tiseo, il presidente di Visory Records».

È nata così la collaborazione?

«Abbiamo scambiato quattro chiacchiere e il progetto ha iniziato a concretizzarsi. Questo perché Right Time Edition è una casa di edizioni ma non una casa discografica: ci servivano l'ufficio stampa e altre cose, che adesso stanno nascendo».

Che filosofia sta alla base di questa etichetta?

«Spingere ragazzi giovani a non usare più le basi di YouTube e a sviluppare un proprio percorso non solo di testi, ma anche musicale».

Di quali generi musicali ti occuperai?

«Metal a parte, un po' di tutto: dal rap al pop, passando dal rock e dal cantautorato, perché no».

Chi è, al momento, il nome che sta riscuotendo maggiori consensi?

«L'artista di punta è sicuramente Random, che è uscito in primavera con un singolo intitolato "Chiasso" che ha fatto dei grandi numeri. Più di 17 milioni di visualizzazioni su YouTube e oltre i 50 milioni di stream su Spotify».

Con quanti artisti locali collabori?

«Dose, per esempio, è un ragazzo di 22 anni del Gambarogno ed era un nome di Visory Records in Italia. Scoprendo che viveva qui, ho detto che l'avrei seguito io più da vicino e così è stato. Con lui abbiamo fatto 4-5 mesi di studio, perché volevo capire il suo personaggio. Abbiamo modificato un po' il suo stile, rendendolo più funky. Lui ha tanta voglia di fare e lo stiamo spingendo. Poi ci sono Soliloquio, Mariam e Lester».

Come valuti, da esperto del settore, la scena musicale ticinese?

«Vedo che c'è chi si accontenta di essere un pochino famoso in Ticino e gli basta così. Ma tanti altri cercano di superare i confini cantonali e vogliono portare la propria musica oltre Gottardo e oltre i confini nazionali. Questi fanno fatica, perché non trovano degli sbocchi. L'essere arrivato in Visory Suisse è anche questa: trovare il modo di non restare confinato in una dimensione locale e di espandersi il più possibile».

Stai sviluppando anche della partnership a livello svizzero?

«Sì, collaboriamo con RDLfactory di Roberto De Luca, management che ci può spalancare le porte della Svizzera interna, ma anche con Thaurus Publishing e Believemusic a livello di edizioni».

Il 5 febbraio ci sarà una novità: di che si tratta?

«Il nuovo singolo di Dose: "Come fanno tutti". È il terzo dei testi che abbiamo composto insieme. Abbiamo scelto questo pezzo perché è ballabile e ha un testo semplice: visto il polverone mediatico del caso Junior Cally bisogna stare molto attenti. Io credo di esserlo, sia a livello di testi che dei messaggi che passano».

Cos'altro ti riserva il futuro?

«A brevissimo partiremo con la produzione di Diego Conti, che è stato concorrente di Sanremo Giovani nel 2018».