È il mese di "The Irishman", ma anche di "The Crown"

LUGANO - Novembre è un mese molto ricco di cose da vedere in streaming. Ecco una rapida panoramica.

Su Netflix c'è molto, anche se il clou arriverà a fine mese. Si parte con "Il re", trasposizione dell'Enrico V di William Shakespeare con un cast stellare: Timothée Chalamet, Joel Edgerton, Lily-Rose Depp, Ben Mendelsohn e anche Robert Pattinson. Oggi tocca alla seconda stagione de "The End of the F***ing World", serie ottimamente scritta e recitata e che non dovrebbe deludere i fan.

Il 15 novembre i fan del calcio non potranno lasciarsi sfuggire "Diego Maradona", documentario di Asif Kapadia sul fuoriclasse argentino che si è fatto notare al cinema e ai festival, compreso quello di Locarno. Il 17 tocca invece a una delle serie più attese: "The Crown". Nella terza stagione il ruolo della regina Elisabetta II è affidato alla premio Oscar Olivia Colman che, per ragioni anagrafiche, prende il posto di Claire Foy.

Infine il titolo più atteso: "The Irishman". Di questa spettacolare opera si è già detto moltissimo, perciò ci limitiamo a snocciolare qualche nome, tra regista e protagonisti: Martin Scorsese, Robert De Niro, Joe Pesci e Al Pacino.

Meno variegata, invece, l'offerta su Amazon Prime Video ma c'è qualcosa di ugualmente interessante. Venerdì è uscita la seconda stagione di "Tom Clancy's Jack Ryan": l'analista della Cia diventato giocoforza agente - interpretato da John Krasinski - questa volta si troverà alle prese con un complotto internazionale che vede coinvolti servizi segreti russi e americani, trafficanti di armi e il presidente del Venezuela, dove si svolge parte dell'azione.

Il 15 novembre sarà la volta della quarta stagione di "The Man in the High Castle", una delle serie cult di questa piattaforma. Tratta dal romanzo di Philip K. Dick, parla di un mondo nel quale il nazismo ha trionfato e dove la Resistenza cerca di sollevare una generale ribellione. Si tratta dell'ultima stagione ed è lecito aspettarsi parecchio.

Non solo tv, ma anche qualche novità nei film per il cinema. "Brittany Runs a Marathon", acclamato all'ultimo Sundance Film Festival, troverà spazio nel corso del mese. Si tratta della storia di una donna che impara ad accettarsi grazie a un paio di scarpe da ginnastica e alla maratona di New York. Poi il 29 novembre toccherà a "The Report", con Adam Driver e Annette Bening. Si tratta di un docudrama che investiga sul programma di detenzione e interrogatori messo in atto negli Stati Uniti dopo l'11 settembre.

keystone-sda.ch/ ()