Il giallo dell'abito blu di Lady Gaga

LOS ANGELES - Si tinge di giallo la vendita all'asta dell'iconico abito indossato da Lady Gaga qualche mese fa alla cerimonia di premiazione dei Golden Globes. Lo spiega Tmz.

Partiamo dall'inizio: la popstar vinse in quell'occasione il premio per la miglior canzone, "Shallow", per "A Star is Born" di Bradley Cooper, che la vedeva nel ruolo di co-protagonista. Dopo la cerimonia una cameriera dell'albergo Beverly Hilton, mentre faceva le pulizie nella stanza che era occupata da Gaga, trovò l'abito. La donna, stando a quanto riferito al sito di gossip statunitense, lo avrebbe consegnato all'ufficio oggetti smarriti. Poi, passato del tempo, i responsabili dell'hotel che ospita i Golden Globes glielo avrebbero restituito.

Ora la cameriera cerca di monetizzare mettendolo all'asta. E qui vengono a galla i problemi, secondo Tmz. L'entourage di Lady Gaga spiega che l'abito, a voler essere precisi, non appartiene alla popstar ma alla casa di moda Valentino, che glielo aveva semplicemente prestato in occasione dell'evento. Da Valentino sarebbero piuttosto convinti che l'abito - color blu pervinca, con uno strascico lungo tre metri e pensato per rendere omaggio a quello indossato da Judy Garland nella versione del 1954 di "È nata una stella" - sia stato rubato e ci sarebbe la volontà di andare a sporgere denuncia alla polizia, sempre che tale passo non sia già stato fatto.

La cameriera difende la propria versione della storia, spiegando di essere stata impiegata al Beverly Hilton per 24 anni e di aver lavorato in occasione di svariate cerimonie dei Golden Globes.

L'asta - sempre che quanto emerso non abbia delle conseguenze - è fissata per Halloween presso Nate D. Sanders Auctions: la base d'asta del bellissimo abito è di 8000 dollari.

KEYSTONE