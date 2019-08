Riecco The Rembrandts, quelli di “Friends”

LOS ANGELES - Probabilmente non è il massimo ridurre una band a un singolo brano, nello specifico la hit “I'll Be There For You” che fu la sigla del telefilm di culto, ma la carriera di The Rembrandts non ha offerto molto altro. Almeno negli ultimi 18 anni, durante i quali il duo composto da Danny Wilde e Phil Solem non ha pubblicato nessun nuovo album.

Un digiuno che è stato interrotto da “Via Satellite”, dato alle stampe il 23 agosto e quasi in contemporanea con le celebrazioni per i 25 anni di “Friends”. Lo stile compositivo è solidamente ancorato agli anni '90, con un mix tra pop e quel tipo di rock che andava per la maggiore in quegli anni. Pur non essendo un disco da strapparsi i capelli, The Rembrandts hanno creato un prodotto gradevole e perfettamente godibile, perfetto per fare un tuffo nella nostalgia negli anni delle avventure di Ross, Rachel e compagni. Wilde e Solem hanno nel contempo dimostrato di saperci ancora fare.