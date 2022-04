Super Mario Kart 8 Deluxe si espande, ed è un tuffo nel passato

TOKYO - Dopo tre giri sudati e combattuti con il massimo della concentrazione, quando siamo ad un passo dal traguardo, un guscio di tartaruga manda in frantumi tutti i nostri sogni.

È una sensazione che abbiamo vissuto tutti, e non dobbiamo neanche citare il gioco di cui stiamo parlando per farvi capire di cosa si tratta. Beh, se siete appassionate delle super corse con i personaggi di Super Mario state a pronti a vivere nuove emozioni: quelle offerte dall'espansione "Pass Percorsi aggiuntivi" ("Booster Course Pass") del vendutissimo "Super Mario Kart 8 Deluxe" per Nintendo Switch (che abbiamo già provato qui).

Realizzato per WiiU, lo ricordiamo, il gioco è diventato ben presto il titolo di maggior successo per Switch, con 43,35 milioni di unità vendute. Ora, Nintendo non nasconde che vuole puntarci ancora, lanciando un'espansione per un titolo che ha già una certa età (è uscito nel 2014!). Vuole insomma trasformarlo in una sorta di "servizio", con aggiornamenti regolari, alla Fortnite? Vedremo.

Cosa offre l'espansione?

Veniamo a noi: quest'espansione, come ha spiegato la stessa Nintendo, porterà un totale di 48 (!!) percorsi aggiuntivi al gioco base, raddoppiando effettivamente il numero di mappe in cui si può sfrecciare al massimo della velocità. La scelta - per chi vuole mettersi al volante (virtuale) - sarà tra 96 percorsi totali, una cifra che impressiona.

Non è un servizio che sarà disponibile tutto-da-subito, però. Le varie piste (si tratta di molte versioni aggiornate e riviste di percorsi contenuti nei vecchi giochi di Mario Kart) verranno rilasciate in sei ondate, e solo la prima è al momento disponibile. Con i tracciati, verranno chiaramente rilasciati anche i trofei corrispondenti. Altre novità? Non ci sono, e qualcuno potrebbe rimanere deluso dal fatto che non vengano offerti (almeno nella prima ondata) nuovi personaggi, oggetti o veicoli.

In totale sono otto le nuove piste già disponibili, suddivise tra il Trofeo Scatto Dorato e il Trofeo Gattofortuna. Nel miglior Mario Kart di sempre si può quindi ora gareggiare sullo sfondo della Promenade di Parigi (Mario Kart Tour, 2019), del Cioccocanyon (Mario Kart 64, 1996) o del Giardino Nuvola (Nata nel 2001 in "Mario Kart Super Circuit" per GBA, e poi rielaborata nel catalogo di Mario Kart Tour).

Tanto divertimento, tanti ricordi

Provandole, ci hanno fatto divertire parecchio: la qualità (seppur leggermente peggiore delle piste originali) è buona, la fluidità è eccezionale, e il fatto di aver riproposto in versione rimasterizzata dei percorsi del passato ha anche evocato tanti bei ricordi e una bella fetta di nostalgia, con l'esclamazione «Ahhh! Questa me la ricordo!» che si è ripetuta più volte.

Vale la pena pagare il DLC per ottenere nuove mappe? Dipende molto dalla vostra passione e dalla frequenza con cui giocate (o avete giocato) a Mario Kart. Se vi siete scatenati sulle mappe già disponibili tanto da conoscerle a memoria (d'altronde il gioco è fuori da parecchi anni) vale sicuramente la pena investire per mettersi alla prova sui nuovi tracciati, per portarsi a casa anche i nuovi trofei e godersi degli scenari (possibilmente) mai visti prima, almeno non in questa qualità.

D'altro canto, se giocate solo in modo saltuario con gli amici, e non avete quindi dimestichezza con i percorsi del gioco base, potrebbe essere superfluo decidere di acquistare il set con i nuovi tracciati. Tenendo poi in mente che potrete sempre farlo quando avrete voglia di una ventata di novità (e quando saranno rilasciate le prossime ondate).

VOTO: 9 "Mario Kart 8 Deluxe, Pass Percorsi Aggiuntivi" è un'esclusiva Nintendo Switch. Lo abbiamo recensito con una copia gentilmente fornita da Nintendo. RK

Nintendo