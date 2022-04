Con “La Terra Perduta” il piccolo Kirby scopre il 3D

TOKYO - Di certo uno dei più caratteristici eroi Nintendo, ma probabilmente non fra i più famosi, Kirby – il gommoso esserino rosa mangiatutto – ritorna con un'avventura nuova nuova per il suo trentennale (eh sì).

Nato sul primo e bicromo Game Boy come mascotte pensata per i più piccini, il puccettoso eroe Nintendo è tornato con regolarità accompagnando generazioni e generazioni di piccoli gamer.

“Kirby e la Terra Perduta” – che fra uno spin-off e l'altro, è il diciassettesimo titolo che lo vede come protagonista – è uscito da pochissimo su Nintendo Switch. Il taglio, questa volta, è quello del 3D isometrico che Super Mario ha abbracciato ormai da due decenni ma che al piccolo Kirby ancora mancava.

L'occasione è quella di una missione di salvataggio, dopo che un buco nero fagocita il protagonista e gran parte del suo mondo in una realtà parallela, molto simile alla nostra (ma... post-disastro?).

Gli amichevoli quasi-cloni di Kirby, i Waddle Dee, sono stati rapiti dal minaccioso (più di nome che di fatto) Esercito delle Bestie, e indovinate un po' a chi toccherà salvarli? Un canovaccio non particolarmente originale ma che da il la a un'avventura molto godibile e dinamica.

Oltre ai soliti poteri di Kirby (che può mangiare e rubare i poteri dei nemici, e anche di alcuni elementi scenografici) a convincere è il design dei livelli e delle situazioni, particolarmente ispirato e sempre coloratissimo. Ogni Waddle Dee soccorso, inoltre, permetterà di sbloccare una lunga serie di contenuti extra, portando a una piacevole corsa al proverbiale «Acchiappali tutti».

Se parliamo di difficoltà, che è sempre stato un tasto un po' dolente con i giochi della serie (indirizzati perlopiù ai bimbi) questa volta le cose cambiano un poco, con un livello di sfida lievemente più elevato che non dispiacerà ai gamer più scafati. Da non sottovalutare anche la modalità multigiocatore, che per giocare in famiglia (magari con mamma e papà) calza proprio a pennello.