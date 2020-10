Genshin Impact, quando il fenomeno è gratuito e arriva dalla Cina

PECHINO - Videogiochi e Cina, un binomio che non è di così facile associazione. Quando si pensa ai grandi titoli di successo è normale associarli a nazioni con una forte tradizione nello sviluppo dei videogiochi: paesi come Stati Uniti e Giappone.

La Repubblica Popolare, però, è senza ombra di dubbio una nazione che videoludicamente ormai non è più da considerare come in “via di sviluppo” ma piuttosto una vera e propria potenza. I motivi sono tanti, da una parte l'abilità di assimilazione, l'ottimo occhio per le tendenze di design (grafico ma anche di meccaniche) così come l'estrema attenzione per le modalità.

In un quotidiano dominato da smartphone, la Cina ha puntato a testa bassa sul mobile e sul videogame gratuito. Un approccio, questo, traslato di recente su console con una hit a sorpresa che risponde al nome di “Genshin Impact”. Realizzato da miHoYo e disponibile sia per cellulari che per macchine da gioco casalinghe, è un videogioco di ruolo open world con parecchi elementi familiari.

Fin dai primi trailer in molti hanno notato l'evidente somiglianza con un titolo in particolare: lo sconvolgente “Zelda: Breath of the Wild” di Nintendo. Similitudini che, per carità, ci sono – dalle atmosfere rurali sognanti, passando per alcuni nemici e alcune meccaniche d'interazione – ma “Genshin Impact” non è solo quello.

Punto focale del gioco, infatti, è il cast nutritissimo di personaggi in stile anime e la storia, degna di un'epopea manga. Insomma, la varietà e la qualità sono garantite ma...trattandosi di un videogame gratuito, “Impact” porta con sé tutti i difetti della sua tipologia.

Da una parte l'offerta base è abbastanza generosa da soddisfare il giocatore occasionale, dall'altra quello più fissato potrà presto scontrarsi contro la barriera “monetaria” del titolo, soprattutto nelle fasi più avanzate.

Detto questo, se faccia (o meno) al caso vostro starà a voi capirlo.

VOTO: 8,5 “Genshin Impact” è disponibile per Playstation 4, Pc Windows e sistemi operativi mobile iOS e Android. Presto dovrebbe sbarcare anche su Nintendo Switch. Autore: ZAF

miHoYo