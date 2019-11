È da un pezzo che non vedevamo un gioco di "Star Wars" così

LOS ANGELES - Chi è fan di "Star Wars" lo sa bene, non è che il mondo dei videogiochi di recente abbia regalato 'ste grandi gioie agli appassionati del mondo di fantascienza ideato da George Lucas.

Ok, "Battlefront" non è mica da buttare, ma quello che a molti manca è un titolo che renda giustizia alle complessità e all'epica e che... ci metta un po' più di spade laser! In questo senso Electronic Arts, che da anni ha i diritti sul marchio "Star Wars", non è riuscita a farli fruttare al meglio.

Almeno fino a questo "Star Wars Jedi: Fallen Order", realizzato dagli assi californiani di Respawn Entertainment, che - quatto quatto- ha superato tutte le attese. E sì, è uno dei migliori giochi di "Star Wars" da un po' di tempo a questa parte.

Si tratta di un action in terza persona che prende pezzi e ispirazione dai titoli migliori in circolazione: c'è un po' di "Uncharted", un pizzico degli ultimi "Tomb Raider" e un qualcosina dai titoli in stile Souls di From Software. Il risultato, seppur non originalissimo, ha comunque una sua identità. E con quei punti di riferimento, alla fine, si sa che andrà tutto abbastanza liscio.

Nei panni di Cal Kestis, giovane jedi fuggiasco durante il periodo della "purga dei jedi" (quella varata da Anakin e proseguita dall'Impero) ci toccherà prima metterci in salvo, e poi partire alla ricerca di una nuova speranza (sic) per ristabilire l'Ordine. Questo fronteggiando una serie di minacce naturali e imperiali, fra le quali citiamo le spietate - e carismatiche - inquisitrici Second Sister e Ninth Sister.

Per difenderci avremo la nostra cara vecchia spada laser e i poteri della Forza (anche se non tantissimi). L'ispirazione del sistema di combattimento è abbastanza chiara: il gioco di spada - fra parate e fendenti - di "Sekiro: Shadows die tice". Il risultato finale è qualcosa di dinamico ma meno preciso rispetto al titolo di From Software. Non un gran problema se lo si gioca a difficoltà normale, una vera sofferenza se si vuole alzare l'asticella.

In ogni caso il combattimento sarà solo una parte di un tutto, ben più grande, che comprende esplorazione e risoluzione di enigmi. I mondi che ci troveremo ad esplorare saranno vasti e variegati e, per navigarli, sarà necessario dar fondo alla nostra destrezza e all'ingegno.

Due parole - dovute - sull'aspetto tecnico: “Jedi: Fallen Order“ si difende assai bene per grafica e sonoro (soprattutto quest'ultimo è davvero fenomenale). E ci è piaciuto davvero per quanto riguarda la caratterizzazione e la costruzione dell'universo di gioco. Insomma, per i fan di "Star Wars" non c'è regalo di Natale migliore di questo.

VOTO: 8,5

"Star Wars Jedi: Fallen Order" è disponibile per Playstation 4 (versione provata), Xbox One e Pc Windows. Lo abbiamo recensito grazie a una copia gentilmente fornitaci da Electronic Arts.

Electronic Arts