E voi che pensavate che il vostro ufficio fosse un casino

ESPOO - 7 anni di ricerca e poi, finalmente, una traccia. La persona che stava cercando era in quell'edificio: la sede centrale del Federal bureau of control (Fbc). Quello che Jesse non poteva sapere è che, in quegli uffici era in corso un'invasione da parte di un'orda di sconosciute entità che ne avevano trasformato le pareti in cemento in un surrealista crocevia multidimensionale.

Sono queste le (originalissime) premesse di “Control” ultima fatica dei papà di “Max Payne” e “Alan Wake”, i finlandesi Remedy. Al centro di questo action in terza persona gli ingredienti che conosciamo bene: un protagonista tosto, una storia forte e suggestiva (raccontata con stile) e pistolettate a catinelle.

Oltre alla misteriosa arma polifunzione, la rossa protagonista potrà utilizzare contro i mostruosi Hiss anche i suoi neoacquisiti poteri telecinetici. Preparatevi quindi a usare come arma (e demolire) praticamente tutto quello che vedrete. L'effetto, dal punto di vista visivo e di gioco, sarà di spasso e ilarità totale.

Per godersi al meglio oggetti sfreccianti, esplosioni e la davvero impressionante grafica del gioco però sarà necessario affidarsi a console potenti (quindi una Play 4 Pro o una Xbox One X) o a un Pc di livello. Sulle versione “lisce”, infatti, “Control” non solo appare più sgranato ma fa anche un pochino di fatica quando le situazioni iniziano a farsi concitate. Niente di davvero traumatico, beninteso, il titolo resta in ogni caso di primo livello ma comunque la sensazione di “freno a mano tirato” è proprio percepibile.

Oltre all'impianto tecnico a convincerci su tutta la linea è anche la scrittura particolarmente ispirata, la recitazione e e la direzione artistica di primissimo livello. Degna di nota anche la costruzione del mondo di gioco, molto sagace e piena di interconnessioni, e che non stanca mai anche se si tratta (quasi) sempre di interni del medesimo edificio.

Questo gioiellino di Remedy non è che ce lo aspettassimo - siamo sinceri - ma, adesso che è qui, è impossibile negare che sia uno dei giochi migliori di questo 2019.

VOTO: 9

"Control" è disponibile per Playstation 4 (versione provata), Xbox One e Pc Windows. Lo abbiamo recensito con una copia gentilmente fornitaci da 505 games.

ZAF

Remedy/505 games