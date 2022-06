La Cina costruirà una diga con la stampa 3D e l’Intelligenza Artificiale

L’autore principale del progetto, Liu Tianyun della Tsinghua University, ha affermato che un simile sistema di costruzione basato sul controllo centrale da parte dell’intelligenza artificiale sarà in grado di mantenere in funzione la catena di montaggio robotica e controllare l’attività di stampa in 3D dei vari pezzi della diga. Inoltre, questo sistema non solo ridurrà al minimo i possibili ritardi dovuti a errori umani, ma consentirà soprattutto di eseguire i lavori di una grande opera come l’innalzamento di una diga senza alcun rischio per i lavoratori.