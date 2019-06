Fiat Panda Cross 4x4, squadra che vince non si cambia

Fiat Panda Cross 4x4 resta la stessa: con una immagine da piccola fuoristrada aggressiva, dimensioni ultra-compatte e un orgoglio grande così, è adatta a tutto e a tutti e saprà trovarsi – e farvi trovare – sempre a proprio agio, che stiate guidando su una strada coperta da mezzo metro di neve fresca o in città, alle prese con il traffico e parcheggi impossibili.

In versione Cross 4x4, la fedele Panda sfoggia assetto rialzato (+0.9 rispetto alla 4x4 base) che consente quindi angoli d'attacco di 24° all'anteriore e 34° al posteriore, vistose protezioni, fendinebbia alti, pneumatici dalla spalla più generosa e fari diurni a LED. L'abitacolo ancor meglio rifinito, con sedili in similpelle, offre di serie climatizzatore automatico, volante in pelle e sedile regolabili in altezza, radio DAB bluetooth con comandi al volante (ma un touchscreen sarebbe ora di introdurlo), poggiatesta posteriori; di serie sono anche la chiusura centralizzata, gli specchietti retrovisori elettrici, i cerchi in lega da 15" con pneumatici quattro stagioni, l'ESC.

Sotto al cofano resta giusto il fedele TwinAir da 875 cc e 85 cv come unica opzione. Affiancato al piccolo bicilindrico sovralimentato, c'è il consueto cambio manuale a sei rapporti e la trazione integrale dispone di tre modalità: Auto, Off-Road e Hill Descent Control. Lasciando alla vettura la gestione della coppia in "Auto", la trazione resta distribuita quasi al 100% sulle ruote anteriori, spostandosi automaticamente anche al posteriore quando la strada si fa scivolosa o particolarmente sconnessa; "Off-Road" consente invece di ripartirla da subito al 50% fra i due assi fino a 50 km/h e l'ASR viene disattivato per migliorare l'aderenza; con l'Hill Descent Control, invece, si possono sperimentare le reali doti fuoristradistiche di questo piccolo "stambecco torinese", con l'auto che mantiene velocità costante e agisce in maniera autonoma sui freni per aiutarci a uscire da situazioni "spinose" su fondi particolarmente difficili.

Il bello della Panda Cross 4x4 è che le qualità che sfoggia in situazioni estreme non comportano particolari sacrifici in termini di comfort e consumi (5.3 l/100 km) rispetto alla normale Panda base, se non per l'assetto più alto che porta inevitabilmente a un po' di rollio in più. Al volante è sempre facilissima, con quel cambio dalla leva un po' "spugnosa" ma leggera e dagli inserimenti fluidi e tutto sommato precisi, svolta in un fazzoletto e si parcheggia senza pensieri, solleticando la corona del volante con lo sterzo che si alleggerisce all'inverosimile e la consueta, enorme visibilità.

Il motore fa un buon lavoro e risulta coerente con le prestazioni che ci si aspetta di trovare a bordo di una Panda e sa essere anche brillante nello spunto; tuttavia, la sua natura di bicilindrico comporta inevitabilmente più vibrazioni e rumore quando si preme a fondo il pedale del gas. La modalità "ECO", inseribile tramite il relativo interruttore sulla plancia, consente di ridurre ulteriormente i consumi, ma la riduzione di potenza e coppia è davvero importante e ne consiglieremmo l'utilizzo giusto in mezzo al traffico o comunque quando si guida a bassa velocità ad andatura regolare.

Il prezzo di Fiat Panda Cross 4x4 è di 20.490 CHF e comprende il Pack Cross Plus. Fra gli optional disponibili ci sono tinte speciali per la carrozzeria, Pack Inverno con parabrezza termico e sedile riscaldabile, Pack Flex Light con sedile posteriore sdoppiato e abbattibile, sensori parcheggio, cristalli oscurati, sistema anticollisione.