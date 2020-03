Morphoz, l’elettrica che cambia misura

Renault approfondisce la sua idea di auto elettrica con Morphoz, nome che rimanda alla parola greca per forma e che vuole sottolineare una delle caratteristiche principali del nuovo concept della casa francese: Morphoz, infatti, può variare il proprio interasse a seconda della modalità di guida, City o Travel. Con la modalità City l’auto è lunga 4,40 m ed ha un passo di 2,73 m, soluzione che permette di alloggiare una batteria da 40 kWh con un’autonomia nel traffico di 400 km. Nella Travel, invece, l’auto arriva a 4,80 m con passo di 2,93 m, permettendo di inserire una seconda batteria removibile da 50 kWh e portare l’autonomia della Morphoz a 700 km.

Nella “trasformazione” in City, i sedili scorrono all’indietro facendo più spazio ai passeggeri. Nell’idea Renault, in futuro la batteria rimovibile potrà essere utilizzata a casa come accumulatore domestico o per lo stoccaggio di energia, trasformandosi in un elemento integrante della rete elettrica.

