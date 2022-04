Gli affitti continuano a salire

ZURIGO - Prendere un alloggio in affitto è diventato un po' più caro: in marzo le pigioni degli appartamenti nuovi o nuovamente affittati - si parla solo di quelle, non dei contratti in essere - sono aumentate dello 0,2% in Svizzera rispetto a febbraio. Su base annua la progressione è dell'1,6%.

Le variazioni sono calcolate sulla base di un indice elaborato dal portale di annunci immobiliare Homegate in collaborazione con la ZKB, la banca cantonale di Zurigo. In marzo il parametro si è attestato a 117,2 punti.

Il dato medio nazionale nasconde peraltro una realtà regionale non uniforme. Se il Ticino (+0,4% mensile, +1,5% annuo, indice a 104,5) si muove sostanzialmente in linea con la media, i Grigioni (rispettivamente +1,3% e +4,9%) segnano un incremento più marcato.

Variegato è anche il quadro offerto dalle grandi città: Lugano mostra +0,1% e +3,2% (indice a 93,9 punti), con un incremento annuo che è secondo solo a quello di Zurigo (+3,3%). Entrambe le città registrano progressioni più elevate di quelle dei rispettivi cantoni. Coira non è stata considerata.