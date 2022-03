Fatturato in crescita per Ramseier

LUCERNA - Il fabbricante lucernese di bibite Ramseier - noto in particolare per il suo succo di mele, ma anche per i marchi Sinalco ed Elmer - ha realizzato nel 2021 un fatturato di 156 milioni di franchi, il 3% in più dell'anno precedente.

I volumi sono aumentati grazie a una crescita nel comparto ristorazione, sulla scia dell'abbandono delle restrizioni anti-Covid, mentre il commercio al dettaglio ha sofferto per la meteo sfavorevole che ha caratterizzato l'estate scorsa a nord delle Alpi.

Nei tre stabilimenti di Sursee (LU), Hochdorf (LU) ed Elm (GL) sono stati prodotti 220 milioni di bibite, tre milioni in più del 2020. Le difficili condizioni atmosferiche hanno avuto un pesante impatto sui raccolti di mele e pere: sono così state lavorate solo 21'800 tonnellate di frutta, contro le 49'800 dei dodici mesi precedenti.

Nell'anno in corso, l'azienda prevede di aggiungere altri prodotti alla sua gamma. Tra le altre cose sarà lanciato un nuovo marchio di bevande funzionali, cioè prodotti che non solo dissetano, ma che hanno anche effetti benefici per la salute, stando a Ramseier. Tali bibite sono attualmente molto popolari, sottolinea l'impresa.

Nato nel 2005 con il nome di Unidrink dalla fusione fra Pomdor e Grandador, il gruppo ha cambiato ragione sociale nel 2008. I suoi marchi hanno radici che risalgono all'inizio del Novecento. Oggi Ramseier ha 250 dipendenti e produce fra l'altro anche per grandi gruppi internazionali.