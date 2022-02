Nel 2021 in Svizzera anche le case sono rincarate

BERNA - Nel quarto trimestre del 2021 il prezzo medio degli immobili residenziali è salito del 2,6% rispetto al trimestre precedente e del 7,3% in più rispetto all'anno precedente.

Lo conferma un recente rapporto dell'Ufficio federale di statistica (Ust) che parla di un rincaro annuo medio per il 2021 attorno al 5,7%. Un tasso d'incremento niente affatto trascurabile che molti analisti vedono strettamente connesso con la riscoperta dell'importanza della propria abitazione durante il biennio pandemico, fatto di lockdown e home working.

I prezzi - riporta sempre l'Ust - sono in rialzo sia per le case unifamiliari (+2,7%) sia per gli appartamenti di proprietà (+2,6%). Per quanto riguarda le case unifamiliari, i prezzi sono aumentati in particolare nei Comuni urbani di un agglomerato medio (+6,2%), mentre per quanto riguarda gli appartamenti di proprietà i prezzi cresciuti maggiormente sono quelli nei Comuni rurali (+4,8%).